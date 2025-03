Bank of Africa s’engage en faveur des enseignants retraités

BANK OF AFRICA continue d’ancrer son positionnement de banque universelle en s’engageant cette fois auprès des Séniors, les accompagnant dans leur volonté de rester actifs à la fois socialement et économiquement et de conserver leur rôle sociétal fondamental de transmission intergénérationnelle.

Dans la continuité des actions menées en faveur de la cible des Séniors, BANK OF AFRICA a organisé, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de la Promotion des Œuvres Sociales de l’Enseignement et de la Formation « POSEF », une conférence en faveur des enseignants retraités membres de la Fondation.

Placée sous le thème « Rôle des enseignants retraités dans le renforcement de l’enseignement et de l’apprentissage au Maroc », cette rencontre s’est déroulée le 25 février 2025 au Centre Culturel de la Fondation Mohammed VI à Fès. Réunissant plus de 120 enseignants retraités, ce programme d’information et de partage destiné à valoriser l’expérience et l’expertise des retraités tout en répondant à leurs besoins spécifiques a permis aux participants de découvrir des offres adaptées à leurs besoins, notamment des solutions bancaires diversifiées et des services d’assistance diverses :

▪ Une gamme de packages avec des formules diversifiées pour suivre et gérer son compte au quotidien.

▪ Un produit d’assistance riche en prestations avec une tarification très avantageuse : – Le service de visite médicale à domicile

– L’envoi d’un infirmer à domicile

– Le transport sanitaire ;

– L’avance pour admission dans une unité hospitalière au Maroc

▪ Une offre de crédit adaptée pour financer les besoins personnels des Séniors ainsi que les frais d’études supérieures de leurs enfants.

Fidèle à son positionnement de banque universelle, BANK OF AFRICA réaffirme son engagement envers les séniors et son rôle d’acteur bancaire de référence dans leur accompagnement. Le Club des Séniors constitue ainsi une plateforme unique qui favorise les rencontres thématiques, l’accompagnement des nouveaux retraités et la valorisation de leur expertise à travers des interventions en tant que mentors et coachs auprès des entrepreneurs, des incubateurs et porteurs de projets.