Casablanca: onze personnes asphyxiées dans un terrible incendie

Un terrible incendie s’est déclenché dimanche dans un appartement dans la zone de Ain Sebaâ, à Casablanca.

Selon une source de Le Site info, onze personnes ont été asphyxiées et ont dû être transférées en urgence à l’hôpital Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires. Et d’ajouter que l’état de santé des victimes est stable et ne suscite pas d’inquiétude.

Alertés, les services de la protection civile se sont rendus sur les lieux du drame et ont réussi à circonscrire l’incendie dont les causes n’ont pas encore été déterminées. Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.