Météo Maroc : temps assez froid ce samedi 04 janvier 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 04 janvier 2025.

– Temps assez froid à localement froid sur l’intérieur du pays, notamment sur l’Atlas et ses versants Est, le Rif et sur l’Oriental.

– Gelée ou verglas, la matinée et la nuit, sur les reliefs et leurs régions avoisinantes.

– Ciel voilé de nuages élevés sur la moitié Nord du pays.

– Brume locale, le matin et la nuit, près des côtes atlantiques Nord et Centres.

– Chasse-poussières sur les provinces Sud.

– Vent modéré d’Est sur les régions Sahariennes et le Sud de l’Anti-Atlas et faible variable ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de -05/01°C sur l’Atlas, les Hauts plateaux orientaux et les versants Sud-Est, de 01/07°C sur le reste de l’Oriental et du Sud-Est, le Rif et sur les régions intérieures Nord et Centres et de 06/13°C sur le reste du territoire.

– Températures maximales en légère hausse ou peu variables.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Cap Ghir et peu agitée au Sud.