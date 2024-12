Violences à Casablanca : un homme percute volontairement des employés d’un fast-food

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district d’Ain Sebaa Hay Mohammadi à Casablanca ont interpellé, dimanche soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un individu suspecté d’avoir volontairement percuté avec sa voiture plusieurs personnes, endommageant la devanture d’un fast-food.

Selon une source sécuritaire, l’opération d’identification a révélé que le suspect (31 ans), aux antécédents judiciaires, est recherché au niveau national dans le cadre de deux affaires de trafic de stupéfiants et de psychotropes.

Les premiers éléments de l’enquête montrent que le prévenu, à bord d’une voiture de location, a eu une altercation avec les employés d’un fast-food sis à Ain Sebaa pour avoir bloqué la circulation à l’endroit réservé au service-drive. Le suspect a ensuite foncé sur lesdits employés, blessant quatre d’entre eux et causant des dégâts matériels à la vitrine de l’établissement.

L’enquête a permis d’identifier et d’arrêter le mis en cause à bord d’un autre véhicule, après avoir abandonné la voiture de location utilisée dans ces actes criminels, explique la même source, précisant qu’au moment de son interpellation, le suspect était en possession de 44 doses de « poufa » et de morceaux de chira, ainsi que d’une somme d’argent qui proviendrait du trafic de stupéfiants et de psychotropes.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la source sécuritaire.