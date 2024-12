Sahara: Malte soutient le plan d’autonomie présenté par le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Malte considère le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme « une bonne base pour une résolution définitive » de la question du Sahara marocain.

Ce renforcement de position a été acté dans un Communiqué conjoint sanctionnant la rencontre par visioconférence, mercredi, entre Ian Borg, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères et du Tourisme de Malte, et le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’occasion du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans ce même Communiqué conjoint, Malte, membre du Conseil de sécurité de l’ONU, « considère le plan d’autonomie présenté (par le Maroc) en 2007 comme une contribution sérieuse et crédible au processus politique mené par l’ONU pour faire avancer le processus vers une résolution définitive », et « encourage toutes les parties à faire preuve d’une plus grande volonté politique en vue de parvenir à une solution définitive et à renouveler leur engagement envers les efforts de l’ONU dans un esprit de réalisme et de compromis ».

Par ailleurs, les deux ministres ont salué l’excellence des relations entre le Maroc et Malte et réitéré leur volonté commune de les renforcer davantage dans tous les domaines.

S.L.