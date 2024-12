18e journées d’onco-urologie: l’apport de la chirurgie robotique au centre des débats (VIDEO)

L’Association marocaine d’Urologie (AMU) a organisé le 6 et 7 décembre courant les 18émes journées d’onco-urologie avec pour théme : une journée d’autoévaluation en onco-urologie, cancer de la prostate/Cancer du rein, cancer du testicule et tumeur de la vessie. La chirurgie robotique a également été abordée.

« On a parlé des nouveautés médicales et techniques dans le domaine de l’oncologie et faire parvenir aux urologues marocains toutes les technologies avec des experts nationaux et internationaux », déclare Abdallah Bensouda, conseiller du président de l’AMU. Vidéo.