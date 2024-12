Les larmes de Fatima Khair lors de l’hommage à Naima Lemcharki (VIDEO)

Fatima Khair n’a pas pu retenir ses larmes lors de la soirée hommage dédiée à Naima Lamcharki, en marge du Festival international du film de Marrakech.

Lors de son intervention, l’actrice a confié que la défunte a marqué plusieurs générations grâce à son talent et son charisme, précisant que son décès a suscité une vive émotion au Maroc. «Merci pour ton amour, ta sincérité, ta générosité et ton humanisme. Nous ne t’oublierons jamais Lalla Naima», a affirmé Fatima Khair, en larmes.

Plusieurs artistes marocains ont tenu à participer à la soirée dédiée à Naima Lamcharki, lors de laquelle Une Etoile d’or lui a été décernée à titre posthume pour rendre hommage à son parcours brillant.

Rappelons que Naima Lemcharki est décédée en octobre dernier à l’âge de 81 ans. La défunte, l’une des figures emblématiques du théâtre et du cinéma, avait fait montre d’un talent exceptionnel dans une série d’œuvres théâtrales avec les plus célèbres troupes de théâtre, à l’instar de la troupe de Maâmoura, Bassatine et de la troupe de la Radio et de la télévision marocaines.

La regrettée avait aussi brillé dans les télé feuilletons en interprétant des premiers rôles dans plusieurs séries télévisées comme « La famille Ramdam ». Au cinéma, elle avait participé à une vingtaine de courts et longs métrages marocains et étrangers, comme « Noces de sang », « Lalla hobbi » et « la bataille des trois Rois ».

La défunte avait aussi entamé une expérience unique dans le domaine de l’animation télévisuelle, en présentant entre 2000 et 2004 l’émission éducative et culturelle « Alif Lam » sur la chaîne Al Oula, destinée à la lutte contre l’analphabétisme. Elle était ambassadrice de bonne volonté auprès de l’UNICEF.

H.M.