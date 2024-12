Sécheresse au Maroc : ce qu’en pense la population d’Oujda (VIDEO)

Après avoir constaté une hausse importante des températures dans plusieurs villes marocaines durant cet automne, plusieurs citoyens interrogés par le Site Info ont attribué ce phénomène à l’abandon des liens familiaux et à la propagation de la corruption.

Un citoyen de la ville d’Oujda a déclaré à le Site Info que le changement climatique est dû à la propagation de la corruption et à l’indécence parmi les citoyens. « On voit maintenant des jeunes filles marcher avec leur père ou leur frère, presque dénudées, sans aucun respect. Cela provoque la colère de Dieu contre ses serviteurs, entraînant sécheresses et catastrophes naturelles », a-t-il affirmé.

Un autre citoyen a ajouté que l’absence de paiement de la zakat par les habitants a contribué de manière significative à ces catastrophes au Maroc, soulignant qu’il est nécessaire de revoir nos pratiques religieuses et de se rapprocher de Dieu.

D’un autre côté, une autre personne a exprimé un avis différent, estimant que ces phénomènes n’ont aucun lien avec les citoyens ou la corruption, mais qu’ils relèvent de l’invisible et ne sont connus que de Dieu, ajoutant qu’ils pourraient même être une forme de miséricorde divine.