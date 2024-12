La Fondation Achraf Hakimi et Tibu Africa soutiennent l’inclusion par le sport des jeunes en situation de handicap

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fondation Achraf Hakimi et l’ONG Tibu Africa ont lancé, mardi au Centre Bouafi à Casablanca, un programme novateur dédié à l’inclusion par le sport des jeunes en situation de handicap, réalisé en collaboration avec l’Association Al Ihssane.

Initié à l’occasion de la Journée Internationale des personnes en situation de Handicap, ce projet s’inscrit, selon un communiqué conjoint des deux organisations, dans une vision globale qui place le sport au cœur de l’éducation et de l’épanouissement personnel, tout en favorisant l’insertion sociale et économique de cette population.

Ce programme a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes bénéficiaires, « en mettant en avant trois dimensions fondamentales : le développement moteur, cognitif et socio-affectif », ajoute-t-on de même source, notant qu’il offre un espace où les jeunes peuvent améliorer leur coordination physique grâce à des activités sportives adaptées, renforcer leurs capacités d’apprentissage à travers des ateliers éducatifs, et bâtir leur confiance en eux-mêmes dans un cadre social bienveillant.

Selon le communiqué, cette initiative inclut un volet de création d’emploi avec l’intégration des animateurs spécialisés en sport-santé, reflétant ainsi une approche holistique et inclusive, ajoutant que le centre accueille les jeunes dans un environnement pensé pour répondre à leurs besoins variés, avec des espaces adaptés favorisant leur épanouissement.

Un terrain de sport enrichit ce cadre inclusif, offrant un lieu où l’éducation et le sport s’intègrent harmonieusement. À travers des séances régulières combinant activités sportives, éducatives et sociales, les jeunes bénéficient d’un accompagnement personnalisé qui les aide à développer leurs talents, renforcer leur autonomie et créer des liens sociaux significatifs.

Cité par le communiqué, Achraf Hakimi, footballeur international marocain et fondateur de la Fondation qui porte son nom, s’est dit fier de contribuer à ce projet qui donne une voix et une place aux jeunes en situation de handicap, estimant qu’à travers le sport, « nous voulons leur offrir une opportunité de rêver et de progresser ».

Et d’ajouter que ce programme s’inscrit dans la continuité de la réussite de plusieurs projets réalisés en partenariat avec Tibu Africa, témoignant de « notre engagement commun en faveur de l’inclusion et du développement des jeunes ».

Pour sa part, Amine Zariat, Fondateur et Président de Tibu Africa a fait savoir que ce programme représente une avancée majeure dans la mission d’inclusion par le sport, soutenant que Tibu Africa croit fermement que chaque jeune a un potentiel unique à révéler, et que ce cadre leur permettra de s’épanouir pleinement.

Cette initiative est le fruit d’une collaboration étroite entre Tibu Africa, la Fondation Achraf Hakimi et l’Association Al Ihssane, dont Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasnaâ, est présidente d’honneur. Ce programme, qui démontrent que le sport peut être un puissant levier d’inclusion et de transformation sociale, traduit une vision commune d’un avenir inclusif où chaque jeune, quelle que soit sa situation, peut s’épanouir et contribuer à la société.