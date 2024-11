Prix des œufs et du poulet : le PJD appelle à l’intervention du Conseil de la concurrence

Abdellah Bouanou, président du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (PJD) à la Chambre des représentants, a adressé une demande au président de la Commission des secteurs productifs.

Bouanou appelle à l’intervention du Conseil de la concurrence pour examiner le respect de la concurrence libre et loyale par les acteurs du secteur de la volaille et des œufs. Il demande également une vérification des éventuelles ententes ou pratiques collusoires susceptibles de nuire au pouvoir d’achat des citoyens, en violation de la Constitution et des lois sur la liberté des prix et la concurrence.

Cette demande s’appuie sur l’article 384 du règlement intérieur de la Chambre des représentants, l’article 5 de la loi 20.13 relative au Conseil de la concurrence, ainsi que l’article 166 de la Constitution.

Ce dernier stipule que le Conseil de la concurrence est une institution indépendante chargée de garantir la transparence et l’équité dans les relations économiques, en surveillant les pratiques anticoncurrentielles et les abus de position dominante.

Bouanou souligne que le secteur de la volaille est crucial pour l’agriculture marocaine, avec un chiffre d’affaires d’environ 32,4 milliards de dirhams en 2022, offrant près de 465 000 emplois directs et indirects.

Il rappelle que la production de viande de volaille au Maroc a considérablement augmenté, passant de 70 000 tonnes en 1980 à 695 000 tonnes en 2023. La consommation par habitant a également bondi, passant de 5,5 kg en 1995 à 20 kg en 2023. De même, la production d’œufs a dépassé 5,5 milliards d’unités par an depuis 2010.

Il déplore toutefois la flambée des prix, avec le kilo de volaille atteignant jusqu’à 30 dirhams récemment, contre une moyenne de 16,75 dirhams plus tôt en 2024. Les œufs ont également connu une hausse significative, le plateau de 30 œufs dépassant parfois les 70 dirhams, suscitant un fort mécontentement parmi les citoyens, notamment les plus vulnérables.