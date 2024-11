Walid Regragui prend une décision avant le match Maroc-Lesotho

Walid Regragui a décidé d’annuler la conférence de presse avant le match, prévu lundi, face au Lesotho au stade municipal d’Oujda, en marge de la 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Cette décision a été prise en raison du temps limité vu que les Lions de l’Atlas sont arrivés ce samedi à Oujda, en provenance de Franceville, au Gabon. La sélection nationale effectuera une séance d’entraînement dimanche à 18 heures, au centre de formation de Saidia. Cette séance sera ouverte aux médias pendant 15 minutes.

Après la rencontre face au Lesotho, Walid Regragui s’adressera à la presse à la salle de conférence au stade d’Oujda.

Pour rappel, la sélection marocaine de football a largement dominé son homologue du Gabon par 5 buts à 1, dans un match disputé, vendredi soir au stade de Franceville, pour le compte de la cinquième journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025).

Après quatre victoires d’affilée, les Lions de l’Atlas, qui n’avaient encaissée qu’un seul but depuis le début de ces éliminatoires, avaient affaire à une sélection qui cherche à la fois à rattraper sa dernière défaite en match aller et surtout célébrer avec ses supporters sa qualification pour la CAN.

H.M.