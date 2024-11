Crise en médecine: le père de l’étudiant décédé se confie (VIDEO)

En octobre dernier, un étudiant dans la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech a mis fin à ses jours en consommant de nombreux médicaments.

Contacté par Le Site info, le père du défunt a confié que celui-ci a commis l’irréparable après avoir été renvoyé par le ministère de la Santé et de la protection sociale. «Quelques minutes avant son décès, mon fils m’a annoncé avoir consommé plusieurs médicaments parce qu’il ne pouvait pas vivre sans ses études. Il m’a également souligné que la dépression l’a poussée à se suicider», a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : «Mon fils rêvait de devenir médecin et sauver sa famille de la précarité. Les revendications des étudiants sont légitimes. Ils réclament tout simplement la reprise des cours et la conservation d’une formation de sept ans. Il a travaillé dur afin d’atteindre ses objectifs mais la décision de son renvoi a anéanti ses espoirs».

Rappelons que le jeune étudiant a succombé à une overdose de médicaments au CHU Mohammed VI

H.M.