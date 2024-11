Hatim Ammor hospitalisé: ce que l’on sait  

Hatim Ammor a posté, sur son compte Instagram, une photo de lui sur un lit d’hôpital, ce qui a inquiété ses fans.

Selon une source sûre de «Ralia», le chanteur souffrait de difficultés respiratoires et a dû être évacué en urgence à une clinique privée de Casablanca pour recevoir les soins nécessaires. Et d’ajouter que Hatim Ammor a eu ce malaise à cause de la sinusite dont il souffre. «Son état de santé est stable et ne suscite pas d’inquiétude. Il devrait quitter la clinique ce lundi», apprend-t-on.

A noter que l’artiste avait posté la photo prise dans l’établissement hospitalier et écrit : «Hamdoullah». Plusieurs fans se sont ainsi interrogés sur les raisons de cette hospitalisation et ont souhaité un prompt rétablissement au chanteur.

H.M.