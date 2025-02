Hôpital militaire Mohammed V de Rabat : première implantation réussie d’une assistance cardio-circulatoire de longue durée

Par LeSiteinfo avec MAP

Une équipe médico-chirurgicale de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat a réalisé avec succès une première implantation d’une assistance cardio-circulatoire de longue durée chez un patient de 39 ans qui souffrait d’une insuffisance cardiaque chronique au stade terminal.

Cette opération rentre dans le cadre des assistances circulatoires mécaniques, appelées communément LVAD (Left Ventricular Assist Device). Il s’agit d’une intervention chirurgicale à cœur ouvert où le chirurgien insère une pompe électrique à la pointe du cœur et précisément au niveau du ventricule gauche à partir duquel elle aspire le sang et l’injecte au niveau de l’aorte. Cette pompe est reliée par un câble à un module de contrôle externe alimenté par deux batteries rechargeables.

Cette technique révolutionnaire pratiquée en Amérique, en Europe et en Asie constitue une alternative à la transplantation cardiaque limitée par la pénurie de greffons au niveau mondial.

Le patient ayant atteint le stade terminal de l’insuffisance cardiaque ne pouvait plus mener une vie normale avec d’énormes difficultés dans l’accomplissement des tâches courantes de la vie.

Cette pathologie, qui réduirait aussi considérablement son espérance de vie, nécessitait des hospitalisations fréquentes pour poussées d’insuffisance cardiaque.

A cet égard, le Médecin Colonel Younes Moutakiallah, Chef du Service de Chirurgie Cardiaque, a souligné que cette opération s’inscrit en droite ligne de la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR) qui porte un intérêt particulier à l’impératif d’offrir les meilleurs soins aux citoyens marocains en profitant des dernières techniques médicales.

L’opération a été réalisée par une équipe médico-chirurgicale multidisciplinaire de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V et précisément du Centre de Cardiologie que le Souverain a inauguré en 2017, a poursuivi le chirurgien cardiaque du staff ayant réussi cet exploit médical.

Il s’agit de la première implantation réussie dans le Royaume, vu que le patient est totalement rétabli à un mois de l’intervention et suit actuellement un programme de réadaptation et de réhabilitation, s’est félicité le professeur Moutakiallah.

Et d’assurer qu’il s’agit du début d’un processus à même de rendre ce genre de thérapies accessibles à tous, notant que le Maroc est doté de toutes les compétences requises pour assurer les implantations selon les meilleurs standards internationaux.

Pour sa part, le Médecin-Colonel, Mohamed Drissi, Chef du Service de Réanimation cardiovasculaire s’est dit fier d’appartenir à l’équipe médicale ayant effectué cette opération réussie, notant qu’il s’agit d’une intervention lourde qui requiert une prise en charge minutieuse préopératoire, au cours de l’opération et post-opératoire. Précisant que l’intervention dure en moyenne 4 heures avec une anesthésie lourde à haut risque d’où l’importance d’une surveillance très rapprochée avec un monitorage très élargi, il a relevé que la prise en charge post-opératoire exige une grande expérience pour assurer la gestion des paramètres hémodynamique, neurologique et respiratoire du patient.

De son côté, le Médecin-Lieutenant-Colonel Najat Mouine, Chef du Service de Cardiologie clinique a relevé que l’assistance ventriculaire gauche permet de récupérer une bonne qualité de vie à la faveur de l’amélioration de la fonction contractile du cœur.

Et de préciser que pour être éligible à cette opération, le patient souffrant qui fait l’objet d’une évaluation pré-chirurgicale et pré-opératoire, doit avoir une bonne fonction ventriculaire droite et une bonne fonction de la valve aortique.

L’assistance ventriculaire gauche exige un bilan pré-opératoire complet, une échographie bien détaillée pour déterminer les paramètres et les diamètres des différentes cavités et la fonction contractile, aussi bien du ventricule droit que du ventricule gauche et un cathétérisme cardiaque (cathétérisme droit) pour déterminer les pressions pulmonaires.

Après l’opération, le patient a besoin de séances de réadaptation et de réhabilitation cardiaques à hauteur de trois à quatre par semaine, des consultations à quelques semaines lors des premiers mois, des anticoagulants pour empêcher la coagulation du sang, des soins réguliers et minutieux au point de sortie du dispositif pour éviter toute infection et lui permettre de mener une vie active.

L’heureux bénéficiaire de cette innovation médicale, le Caporal-chef, Mohammed Zorgane, a fait part de sa joie de pouvoir reprendre sa vie normale, précisant qu’avant l’opération, il pâtissait d’une fatigue chronique, des palpitations cardiaques, des douleurs et d’un essoufflement au moindre effort, en plus de l’insomnie.

Il a tenu à exprimer sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure les citoyens marocains et ses remerciements à l’équipe médicale pour les efforts consentis afin d’assurer le succès de cette opération.

A la faveur de cet exploit, le Maroc fait partie désormais de la shortlist des pays dotés de compétences pour traiter et suivre tout patient national ou international ayant subi l’opération de l’implantation du dispositif d’assistance ventriculaire gauche.