Hausse des prix des légumes: les explications d’un professionnel du secteur

Les prix des légumes ont enregistré une hausse ces dernières semaines, ce qui a provoqué la colère des consommateurs.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a confirmé cette flambée, précisant que les prix de la plupart des légumes ont augmenté d’environ deux dirhams malgré les dernières précipitations enregistrées dans le Royaume.

Cette hausse, précise notre source, est due à la forte demande. «La tomate, la carotte et le navet coûtent six dirhams et le prix du potiron a grimpé à sept dirhams», a-t-il souligné.

Cette flambée des prix n’a pas manqué, d’ailleurs, de faire réagir les internautes qui ont affiché leur indignation et appelé les responsables à intervenir pour contrôler les prix et protéger le pouvoir d’achat des Marocains.

H.M.