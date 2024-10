Le youtubeur Ilyas El Malki incarcéré à la prison d’El Jadida

Le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance d’El Jadida a ordonné l’incarcération du célèbre YouTubeur « Ilyas El Malki » à la prison locale Sidi Moussa, après son arrestation et sa présentation devant le parquet à la fin de la garde à vue.

Cette décision fait suite à des plaintes déposées contre lui par des militants des droits de l’homme et des associations civiles amazighes. Les autorités de la ville d’El Jadida avaient arrêté samedi dernier le YouTubeur et streameur marocain Ilyas El Malki pour des accusations de « diffamation et injure ».

Selon une source bien informée, El Malki fait face à environ 15 plaintes pour s’être moqué des Amazighs lors d’une diffusion en direct, déclarant : « L’amazigh restera un amazigh, il a un petit esprit et un estomac affamé ».

Le passage dans lequel El Malki s’exprime sur les amazighs a largement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vive polémique parmi le public.