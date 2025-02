Impériales 2025: TNC élue pour la seconde fois Agence de Communication de l’année

TNC vient d’être sacrée “Agency of the year” lors de la 8e édition des Impériales, qui s’est tenue du 27 au 31 janvier 2025 à Casablanca, sous le Haut patronage du roi Mohammed VI.

L’agence TNC s’est une fois de plus distinguée en remportant plusieurs prix majeurs lors des Impériales 2025, l’événement incontournable qui célèbre l’excellence en marketing, communication,

médias et publicité au Maroc. Ce rendez-vous annuel réunit les acteurs clés de l’industrie pour mettre

en lumière les campagnes les plus marquantes et les talents qui façonnent le paysage publicitaire.

Cette consécration témoigne de son excellence et de sa vision avant-gardiste dans le secteur. Cette

prestigieuse distinction met en avant l’engagement de l’agence en faveur de l’innovation et de la

créativité, consolidant ainsi sa position de leader dans le domaine.

Parmi les réalisations exceptionnelles de l’agence, la campagne « Lionne du Désert », réalisée pour

Vivo Energy Maroc – Shell Licensee, a notamment remporté le prix du Meilleur Film Craft et du

Meilleur Photo Craft. Cette campagne captivante, qui célèbre la force et la résilience des femmes, a

séduit le public et les experts grâce à une direction artistique remarquable et une exécution visuelle

d’exception.

De plus, « Lionne du Désert » a été la première campagne publicitaire shortlistée aux Andy’s Awards à

New York, l’un des concours internationaux les plus prestigieux dans le domaine de la publicité et de

la communication. Réunissant les meilleurs talents mondiaux, les Andy’s Awards sont reconnus pour eur exigence et leur reconnaissance de l’excellence créative sur la scène internationale, renforçant

ainsi la portée et l’impact de cette campagne primée.

L’engagement de TNC en matière de responsabilité sociétale a également été mis en lumière avec le

prix de la Meilleure Campagne RSE et le Prix Spécial du Jury pour l’initiative « Collection Bleu » menée

pour l’association ATEC. Ce projet allie engagement sociétal et puissance créative an de sensibiliser

aux enjeux sociaux cruciaux, illustrant ainsi la volonté de TNC de promouvoir une communication

porteuse de sens et d’impact.

En complément de ces campagnes remarquables, Quods Ouaissi – Chief Creative Ofcer – de l’agence

TNC a été désignée “Créatif de l’Année”, une reconnaissance individuelle saluant sa vision audacieuse

et sa créativité, qui ont marqué les projets primés lors de cet événement.

“Pour nous, la créativité n’est pas un simple ‘nice to have’, mais une nécessité. Parce que dans notre

secteur, comme dans tous les autres, c’est l’audace créative qui transforme les idées en véritables

leviers de progrès.” Déclare Quods Ouaissi, Chief creative Ofcer.

Ces distinctions viennent récompenser le travail passionné et visionnaire de l’équipe de TNC, ainsi

que la conance de ses clients qui lui permettent de repousser les limites de la communication. « Ce

palmarès reète notre ambition d’aller toujours plus loin, d’innover et de proposer des campagnes

alliant impact, créativité et engagement. C’est une reconnaissance pour toute l’équipe et une

motivation supplémentaire pour continuer à élever les standards de l’industrie » a déclaré Oussama

Amraoui, Directeur Général de TNC.

Alors que TNC se projette vers 2025 et au-delà, ces distinctions inspirent l’agence à atteindre des

sommets encore plus élevés, animée par la même passion et la même exigence qui dénissent son

ADN. Pour rappel, c’est bien la deuxième fois que TNC rae ce statut. En 2022 déjà, l’agence a été

élue Meilleure agence de communication en remportant 6 prix lors de la 5ème édition des

Impériales.