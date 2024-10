Rabat: le roi Mohammed VI préside l’ouverture de la session parlementaire d’automne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a présidé, vendredi en fin d’après-midi à Rabat, l’ouverture de la première session de la quatrième année législative de la 11ème Législature.

A Son arrivée au siège du Parlement, le roi a salué les couleurs nationales au son de l’hymne national, avant de passer en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs.

Le Souverain a ensuite été salué par Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des Représentants, Enaam Mayara, président de la Chambre des Conseillers, Mohammed Yacoubi, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, ainsi que par les secrétaires généraux des deux Chambres du Parlement.

Avant de gagner la tribune officielle, le roi a tenu à saluer de ses mains, du haut du balcon du Parlement, la foule enthousiaste des citoyens venus exprimer leurs marques de fidélité et de loyalisme à l’Auguste personne du Souverain et leur indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite.

Après lecture de versets du Saint Coran, le roi a prononcé un discours devant les membres des deux Chambres du Parlement, dans lequel le Souverain a évoqué les derniers développements de l’affaire du Sahara Marocain, « considérée par tous les Marocains comme leur première Cause nationale ».

Le roi s’est félicité, à cette occasion, de la position de la République Française, qui soutient la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara et qui appuie l’Initiative d’autonomie dans le cadre de l’intégrité territoriale marocaine, comme seule base pour le règlement de ce conflit régional artificiel.

Cette évolution positive, qui fait prévaloir le bon droit et la légitimité par la reconnaissance des droits historiques du Maroc, est portée par un grand pays, doté du statut de membre permanent au Conseil de Sécurité et reconnu comme un acteur influent de la scène internationale, a assuré le Souverain.

Elle vient appuyer les efforts déployés dans le cadre des Nations Unies pour asseoir les fondements d’un processus politique devant conduire à un règlement définitif de cette question dans le cadre de la souveraineté marocaine, a poursuivi le roi.

Le Souverain S’est également félicité de la reconnaissance de pays influents, également membres permanents au Conseil de sécurité comme les Etats-Unis d’Amérique et la France, ainsi que de la position de l’Espagne amie qui connaît bien les ressorts cachés de cette affaire, et dont la position a une forte résonance politique et historique. « Il en va de même pour la plupart des pays de l’Union Européenne », a soutenu le roi.

« Nous sommes également fier des positions des pays arabes et africains frères qui soutiennent de façon très claire et responsable l’intégrité territoriale du Royaume, et plus particulièrement ceux qui ont ouvert des consulats à Laâyoune et Dakhla », a ajouté le Souverain.

Le Souverain a saisi cette occasion pour affirmer que « la prochaine étape exige de tous un surcroît de mobilisation et de vigilance pour conforter durablement la position de notre pays, et il importe de continuer à plaider la justesse de notre Cause et à contrecarrer les manœuvres des adversaires ».

A cet égard, les fondamentaux de la position du Maroc doivent être expliqués au petit nombre de pays qui continuent de prendre à contre-pied la logique du droit et de dénier les faits de l’Histoire, a relevé le roi, soulignant qu’il faut, corrélativement, s’employer à les convaincre de la légitimité de la Marocanité du Sahara à grand renfort de preuves et d’arguments juridiques, politiques, historiques et spirituels.

Cette démarche exige de mutualiser les efforts de toutes les institutions et les instances nationales officielles, partisanes et civiles et de renforcer leur coordination, de manière à conférer l’efficacité nécessaire à leur action et à leurs mobilisations, a fait observer le Souverain.

Le roi a appelé, à ce titre, les deux Chambres du Parlement à plus de coordination à ce sujet, en mettant en place des structures internes adaptées, dotées de profils qualifiés et en appliquant les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations, aussi bien à l’occasion des rencontres bilatérales que lors de la participation à des forums régionaux et internationaux.

Le Souverain a réaffirmé que « le Maroc restera constamment ferme sur sa position et fidèle à l’esprit d’ouverture sur son environnement maghrébin et régional, contribuant ainsi au développement commun des peuples de la région, à leur sécurité et à leur stabilité ».

Par la suite, le roi, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a reçu Rachid Talbi Alami, qui a présenté au Souverain le bilan des travaux de la Chambre des Représentants au titre de l’année législative 2023-2024, ainsi que d’autres publications de la Chambre.

Le roi, accompagné le prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a également reçu Enaam Mayara, qui a présenté au Souverain plusieurs publications portant sur le bilan des travaux de la Chambre des Conseillers au titre de l’année législative 2023-2024.

Accompagné du prince Hhritier Moulay El Hassan et du pince Moulay Rachid, le Souverain a, par la suite, reçu Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, qui a présenté au roi le bilan de l’action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement au titre de la troisième année législative de la 11ème Législature.

Le roi a ensuite présidé une réception organisée en l’honneur des membres des Chambres des Représentants et des Conseillers à l’occasion de l’ouverture de la première session de la quatrième année législative de la 11ème Législature.

