Sahara : les Emirats arabes Unis réaffirment leur « plein soutien » à la souveraineté du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Emirats arabes Unis ont réitéré, à New York, leur « plein soutien » à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc, ainsi qu’au plan d’autonomie présenté par le Royaume pour clore définitivement le différend régional sur le Sahara.

« L’Etat des Emirats arabes Unis souligne sa position constante consistant à se tenir aux côtés du Maroc frère dans ses causes justes au sein des fora régionaux et internationaux pour préserver sa souveraineté, ainsi que la sécurité et l’unité de ses terres », a affirmé le représentant émirati, Abdalla Al Zarooni, devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU.

Il a également souligné que son pays appuie l’ensemble des mesures que le Maroc entreprend pour défendre ses droits légitimes, et soutient le plan d’autonomie. Cette initiative, qualifiée de sérieuse et de crédible par le Conseil de sécurité, est conforme au droit international, ainsi qu’à la Charte et aux résolutions des Nations Unies, a-t-il dit.

Le diplomate a, en outre, salué les efforts soutenus que déploie le Maroc pour renforcer la dynamique de développement humain dans les provinces du Sud, dans le cadre du nouveau modèle de développement lancé en 2015, notant que ce modèle a joué un “rôle positif” dans l’amélioration des conditions de vie des populations du Sahara marocain.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance de la poursuite du processus politique sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU et son envoyé personnel pour parvenir à une solution définitive à ce différend régional qui dure depuis des décennies.