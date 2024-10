Santé durable et bien-être : le SIBEN 2024 dynamise le marché marocain (VIDEO)

Le SIBEN 2024, à travers sa programmation riche et diversifiée, se positionne comme un événement stratégique dans le domaine du bien-être. Ce salon dépasse la simple démonstration de produits, en s’érigeant comme un espace de réflexion et d’action pour une meilleure santé individuelle et collective, tout en proposant des solutions durables face aux défis futurs.

Le Salon international du bien-être et de la nutrition (SIBEN), qui se tiendra les 12 et 13 octobre 2024, représente une plateforme stratégique incontournable pour redéfinir l’approche du bien-être et de la santé durable, en mettant au centre des discussions la synergie entre le bien-être individuel et les impératifs environnementaux. Ce rendez-vous, devenu essentiel, se positionne à la croisée des enjeux économiques, sociaux et écologiques, affectant à la fois les entreprises et les individus.

Une vision holistique au service des enjeux sociaux

L’édition 2024 du SIBEN met en lumière une approche holistique du bien-être, intégrant la santé physique, mentale et environnementale. Cette approche répond à la montée en puissance d’un marché où les consommateurs marocains sont de plus en plus conscients de l’impact de leur mode de vie sur leur santé et sur l’environnement. Le positionnement du salon, qui encourage une réflexion approfondie sur l’équilibre entre l’humain et la nature, est en adéquation avec les tendances globales tendant vers une consommation responsable et durable.

«En prenant soin de notre santé intérieure, nous découvrons une harmonie durable qui transforme notre vie», déclare Dr Btissam Tajmouati, co-fondatrice du SIBEN.

Cette philosophie est au cœur de l’événement, où le bien-être personnel est perçu non pas comme un objectif final, mais comme une composante essentielle d’une santé collective et durable.

De son côté, Dr Fatihat El Kheir Sefrioui, co-organisatrice du SIBEN, estime que «le bien-être ne se limite pas à une simple quête de santé physique, mais il englobe également l’équilibre émotionnel, mental et environnemental. C’est cette approche holistique que nous souhaitons mettre en avant lors du SIBEN, pour encourager un mode de vie durable et responsable».

un secteur en pleine croissance

Avec la participation de 80 experts et conférenciers, le salon offre une opportunité unique pour les entreprises du secteur du bien-être et de la nutrition de se positionner sur ce marché en pleine croissance. D’après les projections du Global wellness institute, le marché mondial du bien-être devrait atteindre 7.000 milliards de dollars d’ici 2025.

Au Maroc, cette tendance est palpable avec une demande accrue pour des solutions de santé naturelle et durable, offrant ainsi un terrain fertile pour les startups et les grandes entreprises du secteur. Les visiteurs du SIBEN auront l’opportunité d’explorer ces opportunités à travers des conférences et des ateliers interactifs, couvrant divers sujets allant de l’alimentation éco-responsable aux soins énergétiques et au développement personnel.

Les entreprises au cœur du bien-être stratégique

Le SIBEN 2024 ne s’adresse pas uniquement aux particuliers. Il se positionne également en levier stratégique pour les entreprises qui souhaitent intégrer le bien-être dans leur politique interne. Avec l’impact de la pandémie de Covid-19, il est devenu crucial pour les organisations de se concentrer sur la santé mentale et physique de leurs collaborateurs.

Des études montrent que les entreprises qui investissent dans le bien-être de leurs employés enregistrent une meilleure productivité, une baisse de l’absentéisme et une plus grande fidélisation de leurs talents.

Au-delà de son rôle économique, le SIBEN se veut également porteur de valeurs éthiques et écologiques. En promouvant des produits naturels et éco-responsables, l’événement vise à encourager une consommation plus respectueuse de l’environnement. Il aspire en effet à être un moteur du changement, sensibilisant les participants à l’importance d’un mode de vie harmonieux avec la nature.

Dr Btissam Tajmouati, Co-fondatrice du SIBEN : «Le bien-être doit être accessible à tous, car il revêt une importance capitale à tous les niveaux de la vie, que ce soit sur le plan professionnel, de la santé, ou dans les relations personnelles et familiales. Lors du salon SIBEN, les participants vivent une expérience enrichissante, dans un cadre agréable, propice à la détente et à la rencontre de personnes partageant les mêmes valeurs. Nous nous adressons à un large public, car le bien-être est universel. Chacun mérite d’améliorer son quotidien, de trouver un équilibre et de mener une vie plus épanouie».

Dr Fatihat El Kheir Sefrioui, Cofondatrice du SIBEN : «Le SIBEN est devenu un rendez-vous incontournable. Notre objectif principal est de créer un espace de rencontre et d’échanges, car nous sommes tous concernés par le bien-être. Chacun d’entre nous a besoin d’outils pour atteindre cet équilibre. Cela peut passer par la respiration consciente, la méditation, des exercices énergétiques ou encore des changements dans notre alimentation et nos habitudes de sommeil, qui jouent un rôle important. Ce salon est donc un lieu où ces rencontres sont possibles, et il répond à un besoin essentiel de notre société».

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO