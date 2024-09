Appels à un nouvel assaut sur Sebta: les autorités sur le qui-vive

15 jours après l’avortement de la tentative d’immigration en masse vers Sebta, des appels à un nouvel assaut ce lundi 30 septembre ont été lancés sur la Toile, ce qui a mobilisé les autorités.

D’après les informations de Le Site info, le passage de Bab Sebta connaît depuis dimanche une grosse alerte sécuritaire. Les autorités marocaines ont renforcé les contrôles à Fnideq et au niveau des frontières avec le préside occupé en déployant un dispositif sécuritaire important. Elles ont également appelé en renfort les services de la gendarmerie royale et les forces auxiliaires afin de pallier un éventuel afflux de migrants clandestins après les appels lancés sur les réseaux sociaux. Des barrières ont aussi été installées près de la plage pour renforcer les contrôles et prévenir cette opération.

Pour rappel, des centaines de personnes, en provenance de différentes villes du Maroc, ont tenté, le dimanche 15 septembre, de franchir la frontière vers Sebta, ce qui a donné lieu à de violents affrontements entre les migrants et les forces de l’ordre, à Fnideq.

A la traque de ces jeunes qui ont semé le chaos dans la ville, les agents des forces de l’ordre ont été victimes de jet de pierres et plusieurs ont été grièvement blessés.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, de nombreux migrants, dont des mineurs, ont été interpellés. D’autres, tentant de franchir la frontière, ont été touchés par les autorités espagnoles.

H.M.