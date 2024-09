Misti Rooftop Latino-Asiatique : au sommet de Casablanca

Perché au sommet de l’hôtel KAAN, le MISTI Rooftop vous invite à une expérience

unique au cœur de la ville.

Dominant Casablanca de ses hauteurs, il offre une vue panoramique sur les joyaux architecturaux emblématiques de la ville : la majestueuse mosquée Hassan II, la cathédrale Sacré-Cœur ou encore le parc de la Ligue arabe, offrant un spectacle grandiose.

Dès l’arrivée, le MISTI saisit et séduit par son design contemporain et sa convivialité,

où chaque détail a été pensé pour créer une ambiance intimiste, à la fois raffinée et

décontractée.

Côté assiette, le Rooftop propose une carte fusion audacieuse, mêlant les saveurs

latino-américaines et asiatiques. Les classiques y sont revisités avec audace et

créativité, offrant un véritable voyage gustatif autour des monuments culinaires

d’ailleurs. Les amateurs de cocktails ne seront pas en reste, avec une carte aussi

riche qu’inventive, mêlant des grands classiques aux cocktails signature.

Le MISTI est le lieu idéal pour un afterwork entre amis ou un moment de détente en

solo. La terrasse, baignée de lumière, offre un cadre idéal pour profiter de la vue et

savourer un cocktail rafraîchissant.

En soirée, l’ambiance se fait plus festive. Les DJ sets enflammés, créent une

atmosphère vibrante. Le bar central, toujours aussi animé, propose une sélection de

cocktails signature.

Lieu de rencontre et d’échange, le Misti devient le théâtre de moments de partage.

Son ambiance détendue, et sa programmation évènementiel, en font le nouveau hot

spot de la ville, où locaux et voyageurs se retrouvent pour apprécier le coucher du

soleil, diner en amoureux sous un ciel étoilé ou enflammer la piste de danse.

La vue, les plats, le service associés à une atmosphère festive, en font un Must see à

Casablanca.