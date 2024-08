Présence d’orques à Mdi’q : le vrai du faux

Après la large diffusion de photos et de vidéos montrant une baleine géante près de la plage de M’diq samedi dernier, et au milieu des rumeurs affirmant qu’il s’agissait d’un orque (baleine tueuse), ainsi que des avertissements concernant la baignade sur les plages, et la confusion entre moquerie et sérieux autour de ce sujet sensible pendant la haute saison touristique d’août, plusieurs experts en environnement marin ont confirmé que la photo diffusée représentait en réalité, un dauphin noir.

Des sources bien informées ont précisé que le dauphin noir ne constitue aucun danger pour les baigneurs, car il se nourrit principalement de sardines. Il attaque les filets des pêcheurs en mer pour se nourrir des poissons capturés, ce qui a suscité des protestations antérieures de la part des pêcheurs et a conduit le gouvernement à envisager des compensations pour les pertes matérielles engendrées. Il est important de ne pas nuire à ce type de dauphin pour maintenir l’équilibre écologique, comme l’a rapporté le quotidien « Al-Akhbar » dans son édition de ce lundi.

Selon les mêmes sources, plusieurs voix par les affaires locales à M’diq et des acteurs du secteur touristique dans la région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima ont mis en garde contre le danger des rumeurs qui nuisent à l’activité touristique, ainsi que contre la diffusion de photos et de vidéos sans vérifier leur authenticité et leur véracité, et ont appelé à se fier aux communiqués officiels pour les incidents et les avertissements, plutôt qu’aux pages Facebook suspectes.

Aucun incident d’attaque de grandes baleines contre les baigneurs dans le nord n’a été signalé auparavant. De nombreux pêcheurs affirment que les gens montrent souvent des images erronées et négatives des grands poissons vivant en profondeur, en raison d’une mauvaise compréhension alimentée par certains programmes télévisés ou films, alors que la réalité est très différente.

Les humains n’ont jamais été une proie ou une cible privilégiée pour les requins ou les orques. Étant donné la proximité de nombreux plongeurs et propriétaires de bateaux avec les plages de M’diq et de Tétouan, ainsi que leur expertise dans la reconnaissance des types de grands poissons et de leurs habitats, ils confirment qu’aucun incident d’attaque d’orques sur les baigneurs n’a été enregistré. De plus, les passionnés de plongée sous-marine dans la région n’ont jamais rencontré ce type de poisson et continuent à pratiquer leur sport normalement.