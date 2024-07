Feu de forêt à Taza: le point sur la situation  

Les équipes d’intervention continuent, pour le troisième jour consécutif, de lutter contre l’incendie qui s’est déclaré mercredi dernier dans la forêt de Bourd, dans la zone de Charchara, province de Taza.

Selon une source de Le Site info, deux avions Canadair sont mobilisés pour éteindre le feu qui s’est rapidement propagé à cause des températures élevées et des vents forts qui prévalaient dans la région.

Et d’ajouter que l’incendie a ravagé environ 40 hectares de couvert forestier. Les espèces forestières touchées par cet incendie sont le chêne vert, le pin d’Alep et les herbes secondaires, a précisé, dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’Agence National des Eaux et Forêts (ANEF) à Taza, Mourad Essaâfadi.

Certaines résidences menacées par l’incendie ont également été évacuées, a précisé le responsable, notant que les efforts se poursuivent conformément aux instructions du centre de commandement sur place, supervisé par le gouverneur de la province de Taza. Celui-ci surveille la situation et prend les mesures appropriées.

H.M.