La canicule fait 21 décès à Beni Mellal : le directeur régional de la santé réagit (VIDEO)

Kamel El Yensali, directeur régional de la santé à Beni Mellal, a déclaré que l’hôpital régional de Beni Mellal avait enregistré la mort de 17 personnes, tandis que quatre autres décès ont été enregistrés en dehors de l’hôpital.

Le directeur régional a expliqué, dans une déclaration à « le Site Info », que la plupart de ces cas concernaient des personnes âgées ou des personnes souffrant de maladies chroniques. Il a ajouté que ces personnes avaient été exposées à des coups de chaleur en raison des températures excessivement élevées, ce qui a entraîné des complications graves pour leur état de santé.

Dans le même contexte, la direction régionale a précisé qu’en réponse aux informations faisant état de décès soudains aux urgences de l’hôpital régional de Beni Mellal dus à la montée des températures, les services de la direction régionale de la santé et de la protection sociale de Beni Mellal-Khenifra avaient ouvert une enquête immédiate pour clarifier les véritables causes de cet incident.

Les services de la direction régionale de la santé et de la protection sociale de Beni Mellal-Khenifra appellent tous les citoyens de la région à faire preuve de prudence et à éviter l’exposition au soleil, notamment durant les heures les plus chaudes, et à consulter les services de santé en cas de besoin.