Conseil de gouvernement : présentation sur l’exécution du budget 2024 et le cadre de préparation du PLF 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a suivi, mercredi, une présentation de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, sur l’exécution du budget 2024, le cadre général de préparation du projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2025 et la programmation budgétaire globale triennale 2025-2027.

L’exécution de la loi de finances (LF) de 2024 se déroule dans une conjoncture marquée par des défis liés à la nécessité de continuer à consolider les équilibres macroéconomiques, et ce malgré les efforts budgétaires visant à mettre en œuvre les chantiers de développement, notamment la construction de l’État social et la promotion de l’investissement, en particulier dans les infrastructures, ainsi que les mesures d’urgence prises pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, a souligné Mme Fettah, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement. Concernant les finances publiques, la ministre a relevé que les résultats de l’exécution de la LF ont révélé, à fin juin 2024, une bonne performance des recettes, notamment fiscales, par rapport aux prévisions de la LF et aux résultats de l’année 2023, précisant que les dépenses ont évolué conformément aux prévisions.

Et de faire savoir qu’à la lumière des résultats positifs obtenus au cours des premiers mois de l’année, des crédits supplémentaires ont été ouverts par décret pour un montant de 14 milliards de dirhams afin de couvrir de nouvelles dépenses, en particulier pour la mise en œuvre du dialogue social et le soutien de certains établissements et entreprises publiques dont les activités ont été affectées par la hausse des prix à l’échelle internationale.

S’agissant du cadre général de préparation du PLF 2025 et de la programmation budgétaire globale triennale 2025-2027, la ministre a noté qu’elle coïncide avec une phase où l’action gouvernementale passe à la vitesse supérieure pour compléter le processus de mise en place des grands chantiers et de réalisation des engagements du programme gouvernemental, et ce en application des Hautes Directives Royales et en ligne avec les recommandations du nouveau modèle de développement.