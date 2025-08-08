Protection sociale, logement, pouvoir d’achat… voici les axes du PLF 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

La poursuite de la consolidation des fondements de l’État social figure au centre des priorités du gouvernement en 2026, selon la note d’orientation du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’année prochaine.

« Le PLF 2026 traduit la Vision Royale en orientant l’action sociale de l’État vers plus de ciblage et d’efficacité, à travers la généralisation des aides directes, l’élargissement de la couverture sociale, l’accès au logement et le renforcement du pouvoir d’achat des ménages », indique cette note adressée par le Chef du gouvernement aux départements ministériels.

Selon la même source, le PLF 2026 marque une orientation claire vers un impact ciblé et efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques, notant que le Royaume connaît une transition progressive vers un ciblage plus efficace, reposant sur des outils de gestion modernes, visant à produire un effet tangible et mesurable sur le développement humain.

Cette transformation se manifeste notamment à travers l’adoption d’un système d’aide directe, conditionné et finement orienté vers les ménages les plus vulnérables.

Dans ce cadre, la mise en œuvre du Registre social unifié (RSU) et du Registre national de la population (RNP) constitue un pilier fondamental du nouveau système de protection sociale, en garantissant un ciblage plus équitable et plus transparent des ayants droit, tout en renforçant la capacité de l’État à piloter l’action sociale de manière précise et efficace, précise la note.

Et de rappeler que près de 4 millions de familles bénéficient déjà d’aides sociales directes. Celles-ci sont désormais encadrées par le Registre Social Unifié et déployées par l’Agence Nationale d’Aide Sociale, qui assurent un ciblage plus rigoureux et une meilleure transparence.

Pour sa part, le déploiement de l’Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO) marque une avancée majeure en termes de protection sociale, dans logique de système de santé universel. À ce jour, 88% de la population est désormais couverte et cette dynamique positive se poursuivra en 2026.

L’accès au logement constitue un autre pilier de cette stratégie. À fin juillet 2025, plus de 57.000 familles en ont bénéficié, dont près de la moitié sont des femmes.

En parallèle, les efforts de lutte contre l’habitat insalubre s’intensifient : 72% des objectifs sont atteints et 62 villes ont été déclarées sans bidonvilles. En 2026, les efforts seront poursuivis dans la continuité des programmes engagés, avec une attention particulière portée à l’amélioration des conditions de vie des plus vulnérables.

Le programme de reconstruction dans les zones touchées par le séisme d’Al Haouz se poursuit, avec plus de 14,5 milliards de dirhams (MMDH) déjà mobilisés, dont 7,3 MMDH alloués au soutien direct des familles sinistrées.

Ces réalisations viennent s’ajouter aux acquis du dialogue social, dont le coût cumulé devrait atteindre 47,8 MMDH d’ici fin 2026, incluant notamment la révision du régime de l’impôt sur le revenu au bénéfice des travailleurs des secteurs public et privé, ainsi que des retraités.

L’effet direct de ces mesures devrait se traduire par un renforcement du pouvoir d’achat des ménages, auquel s’ajoute l’augmentation du salaire minimum légal dans les activités agricoles et non agricoles du secteur privé.