Seeds for the Future 2024 : les jeunes talents africains réunis à Essaouira pour l’innovation TIC

La première édition régionale du programme « Seeds for the Future » de Huawei, mettant en compétition 150 jeunes talents de 17 pays d’Afrique du Nord, centrale et de l’Ouest, s’est tenue à Essaouira.

Seeds for the Future 2024 est un programme mondial développé par Huawei pour renforcer les talents locaux et les compétences des jeunes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Ce programme touche six régions du monde et offre aux étudiants une opportunité unique d’apprendre, d’explorer des technologies de pointe, l’intelligence artificielle et le cloud computing, et de développer des compétences interculturelles favorisant la compréhension entre les peuples et les cultures.

En combinant cours théoriques, visites d’entreprises et activités culturelles, « Seeds for the Future 2024 » vise à préparer les participants à devenir des leaders, des entrepreneurs et des innovateurs dans l’industrie des TIC et des promoteurs de la durabilité, de la diversité et de l’ouverture sur le monde.

L’édition 2024 de cet événement prestigieux a accueilli des invités de marque, parmi lesquels le Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, André Azoulay, la Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le Directeur du Bureau UNESCO Maghreb, Eric Falt, et le Vice-Président exécutif de Huawei pour l’Afrique du Nord, Jeremy Lin.

La compétition a ainsi offert une plateforme aux étudiants des meilleures universités, pour présenter leurs idées innovantes répondant à des défis réels. Achraf Ouhdidou et Rania Jaafar, étudiants à l’Université Al Akhawayn, ont obtenu respectivement la 1ère et 2ème place à cette compétition, devenant ainsi Champions d’Afrique de « Seeds for the Future » et qualifiant leur pays, le Maroc, pour participer à l’édition mondiale du programme qui aura lieu en Chine. Poursuivant ses études en dernière année à l’école d’ingénieurs d’Al Akhawayn, Achraf a également reçu une bourse de la part de Huawei pour étudier aux États-Unis. Le projet gagnant d’Achraf et Rania a consisté en un système intelligent de gestion de l’eau avec l’intégration de l’IA, dans un contexte où le Maroc est confronté à un stress hydrique structurel.

À noter qu’un autre étudiant de l’Université Al Akhawayn, Ayoub Ghamas, a remporté l’édition marocaine de « Seeds of the Future » 2023.

À l’occasion de cet événement, André Azoulay a souligné que « la jeunesse marocaine incarne une nation qui a su faire de la diversité le moteur de sa modernité ». Cette déclaration illustre parfaitement les valeurs et l’ADN de l’Université Al Akhawayn, qui veille à cultiver l’excellence académique et à valoriser l’identité nationale tout en embrassant la richesse et la diversité culturelle, et ce, notamment via ses programmes internationaux et la mobilité étudiante.

Ainsi, les étudiants d’Al Akhawayn excellent et portent haut le drapeau du Maroc dans des examens et compétitions régionaux et mondiaux à l’instar de Hult Prize, Enactus ou encore le Major Field Test. Ils se distinguent également par leur obtention de bourses prestigieuses comme la bourse Rhodes de l’Université d’Oxford et leurs accès à des universités de renom telles que Carnegie Mellon, Cambridge et Columbia.