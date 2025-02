Al Akhawayn : 30 ans d’excellence et de fierté au service du rayonnement de ses étudiants et alumni

Cette année, l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) célèbre trois décennies d’un parcours marqué par l’innovation, le leadership et un engagement indéfectible envers l’excellence académique et la contribution au développement socio-économique du Maroc. Inaugurée en janvier 1995 par feu Sa Majesté le Roi Hassan II, Al Akhawayn a su s’imposer comme une référence incontournable dans l’enseignement supérieur, non seulement au Royaume mais aussi à l’échelle africaine et internationale.

Un leadership de haut-niveau

Il convient de souligner que le Dahir royal fondateur de l’Université a mis toutes les chances du côté de cette université. De plus, Sa Majesté Mohammed VI a eu la bienveillance de nommer un conseil d’administration des plus prestigieux pour suivre, soutenir, évaluer et garantir la réussite de l’Université.

En effet, ce Conseil comprend André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib et chancelier de l’université, six ministres, le président de la CGEM, le PDG de l’OCP, le directeur général de la CDG, la directrice générale de l’ONHYM, les présidents de quatre grandes banques, ainsi que d’autres éminentes personnalités intuitu personae du monde de l’industrie et de la société civile. Sa Majesté approuve également le président de l’Université.

Al Akhawayn : une université pionnière

Depuis sa création, Al Akhawayn s’est distinguée comme pionnière sur plusieurs dimensions : fondée par Dahir royal, révolutionnant l’expérience universitaire (College Experience et Student Life) dans le paysage académique national, offrant toutes ses formations en langue anglaise, adoptant la gouvernance des universités américaines, introduisant au Maroc le système académique basé sur les crédits, rendant la langue arabe et le service communautaire comme des composantes obligatoires de toutes ses formations, faisant du renforcement de l’identité marocaine l’un des deux piliers de sa devise, épousant l’internationalisation «en natif», et bénéficiant des accréditations américaines les plus prestigieuses.

L’Université Al Akhawayn reste également unique au Maroc par son adoption du modèle dit «liberal Arts and Sciences» américain, prescrit par son Dahir fondateur, où la spécialisation de l’étudiant (toutes formations confondues) vient en couronnement d’une formation fondamentalement humaine et sociale. Dès sa création aux Etats-Unis, ce système a été conçu pour développer la pensée critique, la multidisciplinarité et l’engagement civique, préparant les étudiants à contribuer activement au développement de leur pays et, aujourd’hui, leur permettant de relever les défis d’un marché du travail et d’un monde en pleine mutation.

Outre le service communautaire obligatoire, instauré depuis 2004, l’Université Al Akhawayn s’est voulue très tôt un acteur de développement communautaire, en créant son Centre de développement communautaire d’Azrou, un modèle vivant de l’impact social durable généré par l’université.

Une reconnaissance internationale inégalée

Depuis sa création, Al Akhawayn s’est inscrite dans une démarche d’assurance-qualité et d’amélioration continue. Elle est la première université marocaine à obtenir de prestigieuses accréditations internationales. Elle reste aujourd’hui la seule au Maroc et dans le monde arabe à bénéficier d’une accréditation NECHE (New England Commission for Higher Education), l’une des agences d’accréditation les plus prestigieuses des États-Unis, accréditant des universités de renom telles que Harvard, MIT, Yale et Brown.

L’obtention par Al Akhawayn de la ré-accréditation NECHE pour la durée maximale possible de 10 ans est une réalisation de taille et une fierté pour une université marocaine. Al Akhawayn est en effet la seule université non-américaine en Afrique bénéficiant d’une accréditation institutionnelle américaine.

Cette accréditation renforce la position de l’université vis-à-vis du monde de l’enseignement supérieur et de l’écosystème institutionnel américain, confirmant que l’institution et l’offre de l’Université Al Akhawayn respectent exactement les mêmes standards que les meilleures universités américaines, dont les frais de scolarité sont typiquement entre 4 et 5 fois plus élevés que ceux de l’Université Al Akhawayn.

Al Akhawayn dispose aussi d’autres accréditations importantes comme celle de la EFMD (European Foundation for Management Development) qui reconnaît à l’échelle mondiale les programmes de commerce et de gestion, de la CEA (Commission on English Language Program) qui garantit des normes élevées de qualité dans l’enseignement de la langue anglaise et la gestion des programmes, ou encore l’ABET (American Board for Engineering and Technology) qui assure la qualité et la rigueur des programmes en sciences appliquées, informatique, ingénierie et technologies.

A noter qu’AUI est également la seule université accréditée ABET au Maroc et la toute première à avoir été accréditée EFMD et CEA.

L’internationalisation et l’employabilité au 21e siècle au centre des priorités

L’internationalisation a toujours été au cœur du modèle d’Al Akhawayn, avec 30% à 40% de professeurs internationaux, une mobilité étudiante remarquable de, pratiquement, un étudiant sur deux (en rebondissement pour retrouver son niveau dépassant 70% avant le Covid), bénéficiant d’une expérience internationale d’un ou deux semestres, et des étudiants poursuivant leurs Masters ou Ph.D. au sein d’établissements comme Harvard, Columbia, Oxford, Cambridge, Imperial College, Technical University of Munich, ou autres HEC et ESSEC.

Pleinement consciente des exigences d’un monde en évolution constante et accélérée, AUI s’est inscrite dans une démarche d’innovation continue, puisant dans sa profondeur «liberal Arts and Sciences» pour renforcer l’agilité et la résilience, et réinventant la relation – et la complicité – avec l’Employeur et l’étudiant(e), et intégrant l’expérience dans la formation (experiential learning), pour façonner le nouveau modèle du 21e siècle. Le résultat, à date, est un taux de 84 % des étudiants sortants qui décrochent des offres d’emploi avant la fin de leurs études.

L’inclusion et l’ascenseur social : une mission au cœur de l’identité d’AUI

Avec près de 8.000 diplômés et plus de 4.000 étudiants, avec 48% des étudiants d’Al Akhawayn constituant la première génération dans leur famille à suivre des études universitaires, et 55% de sa population estudiantine bénéficiant d’une bourse, l’Université Al Akhawayn a le privilège de constituer une opportunité d’ascension socio-économique pour les jeunes marocains. Les responsables et les professeurs d’Al Akhawayn parlent d’ailleurs souvent de leur alumni comme leur plus grande fierté. Son modèle Liberal Arts and Sciences et son campus résidentiel y sont pour beaucoup, conçus pour promouvoir la confrontation d’idées, la découverte de l’Autre, l’aiguisement de l’intelligence sociale, et une expérience universitaire marquante, ils nourrissent des leaders engagés à réussir et à servir.

Un nouveau chapitre pour davantage d’excellence et d’impact

À l’aube de cette nouvelle décennie, AUI se fixe des ambitions stratégiques pour renforcer son engagement pour le développement socio-économique du Maroc, notamment celles d’accroître l’accès à la formation Liberal Arts and Sciences pour une inclusion plus large, d’exploiter les technologies de pointe pour transformer l’expérience éducative et préparer les étudiants aux défis du 21e siècle et, enfin, de former des leaders-citoyens épanouis, basant leur leadership sur les valeurs, et engagés activement dans le progrès de leurs communautés.

Mehdi Idrissi / Les Inspirations ÉCO