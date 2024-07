Les prix des tomates ont (enfin) reculé

Les prix des tomates ont enfin baissé. Après avoir atteint 12 dirhams, le kilo est passé à quatre dirhams, ce qui a soulagé les consommateurs.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que le coût de la tomate pourrait davantage reculer à cause de la vague de chaleur qui touche actuellement plusieurs régions du Royaume.

Rappelons que Abderrazzak Chabi, le président de l’association des marchés de gros des fruits et légumes, avait assuré que l’export vers l’international explique la flambée des prix des tomates. « Les allégations selon lesquelles cette envolée est due à la hausse des températures ou à la propagation d’un virus sont totalement infondées», avait-il souligné.

«Les professionnels du secteur ne sont pas contre l’export vers l’Afrique mais nous exigeons sa réglementation et sa rationalisation. Les marchés étrangers ont toujours eu des exigences strictes pour l’importation de légumes du Maroc. Ces exigences couvrent plusieurs aspects, incluant la qualité des produits, la sécurité alimentaire, l’emballage, et la conformité aux normes environnementales et sociales. Ce n’est pas le cas des pays africains qui n’ont pas de conditions d’importation, ce qui affecte l’offre locale et fait grimper les prix des légumes», souligne le président.

