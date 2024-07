Réhabilitation de la médina de Meknès: Laftit effectue une visite de terrain

Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Intérieur, a effectué ce vendredi une visite à Meknès et a tenu une réunion, au siège de la préfecture, avec le wali de Fès-Meknès, le gouverneur de la région et le directeur général de l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la médina de Fès.

Selon une source sûre de Le Site info, Laftit, lors de cette réunion, s’est enquis de l’état d’avancement du programme de valorisation de la médina de Meknès, signé le 22 octobre 2018 devant le roi Mohammed VI.

Après la réunion, le ministre de l’Intérieur a effectué une visite de terrain dans la médina de Meknès et s’est rendu à Heri es-Souani, Sahrij Souani, la prison de Qara, la place Lahdim et Bab Mansour afin d’évaluer l’avancement des travaux en cours.

H.M.