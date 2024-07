La RAM rassure après la panne informatique mondiale (PHOTOS)

Le géant de la tech Microsoft a subi ce vendredi une panne ayant touché de nombreuses entreprises et compagnies aériennes. La cause « sous-jacente » à l’origine de la panne mondiale a été « corrigée », a souligné la compagnie sur X, ajoutant que l’impact résiduel affecte toujours certains services. « La cause sous-jacente a été corrigée, mais l’impact résiduel continue d’affecter certaines applications et services Microsoft 365 », a affirmé Microsoft.

Selon les experts, la panne semble provenir en partie d’une mise à jour logicielle effectuée par la société CrowdStrike.

Également impactés par la panne, le site Internet et l’application mobile de la Royal Air Maroc sont de nouveaux opérationnels. Sur son compte X, la compagnie aérienne a indiqué : «Le site Internet et l’application mobile de RAM sont de nouveau opérationnels après des perturbations causées par une panne mondiale d’un prestataire informatique tiers. Tous les services sont désormais rétablis».

De son côté, l’ONDA a précisé que la panne informatique mondiale touchant le système d’exploitation de certaines compagnies aériennes a affecté la régularité du trafic aérien. «Les Aéroports du Maroc desservis par les compagnies touchées par cette panne ont enclenché un plan d’urgence permettant de minimiser l’impact sur le trafic aérien. Nous recommandons aux passagers de vérifier le statut de leurs vols auprès de leurs compagnies aériennes», souligne l’ONDA.

H.M.

