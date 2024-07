Agadir se prépare pour le Mondial 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a présidé, mercredi au siège de la Wilaya de la région Souss-Massa, une réunion élargie consacrée à l’examen de l’état d’avancement des préparatifs de la ville d’Agadir pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2030.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa et le wali de la région Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, a réuni les différents acteurs concernés par ces préparatifs.

A cette occasion, le point a été fait notamment sur les projets d’aménagement et d’infrastructures destinés à permettre à la ville d’Agadir d’être au rendez-vous de cet événement footballistique planétaire, conformément aux exigences de la Fédération internationale de football (FIFA), avec un accent mis sur les infrastructures liées aux stades, aux sites d’entraînement, au transport aérien et à la mobilité, outre l’hébergement, la connectivité et le développement durable.

Par ailleurs, il a été procédé à la présentation de mécanismes de gestion intégrée des projets programmés dans le cadre de ces préparatifs en vue de renforcer le suivi, la gouvernance, le contrôle et la mise en œuvre des projets dans les délais impartis.

S’exprimant lors de cette réunion, Laftit a mis en avant la contribution majeure du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir 2020-2024, lancé par le roi Mohammed VI, à la promotion de l’attractivité touristique et économique de la ville.

Il a souligné la nécessité de mobiliser tous les intervenants ainsi que l’ensemble des moyens nécessaires pour l’accélération de la mise en œuvre des chantiers lancés au niveau de la ville d’Agadir afin d’être prêts dans les délais impartis et contribuer à la réussite de l’organisation de la Coupe du monde 2030 de football au Maroc, ainsi que les événements sportifs que le Royaume accueillera avant ce rendez-vous planétaire, notamment la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2025).

Pour sa part, Lekjaa a souligné dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, que cette rencontre intervient dans le cadre du suivi de l’état d’avancement des préparatifs pour l’organisation par le Maroc des méga-événements sportifs dont la Coupe du monde 2030 de football.

Et d’ajouter que la ville d’Agadir grâce notamment au PDU, son fort potentiel en matière d’infrastructures outre son riche patrimoine culturel et civilisationnel, est qualifiée pour abriter les grandes manifestations sportives internationales.

Cette rencontre intervient après la tenue à Rabat d’une réunion élargie dans le cadre des préparatifs intenses pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Une réunion similaire a été également tenue à Fès et à Casablanca.

S.L