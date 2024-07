La Journée des Enfants fête sa 5ème édition à Agadir

Le bonheur et la joie étaient de nouveau au rendez-vous à La Journée des Enfants, dédiée cette année à la mémoire bénie de feue Rosine Elbaz.

Pour sa 5ème édition, célébrée à la Médina Coco Polizzi d’Agadir ce dimanche 7 juillet 2024, cet évènement consacré aux enfants en situation précaire d’Agadir et sa région, a connu une forte affluence. Plus de 250 petits bénéficiaires, orphelins ou enfants défavorisés, étaient au rendez-vous, encadrés par une dizaine d’associations locales, dont SOS Villages d’Enfants Agadir, l’association Espoir, l’association Takafoul et la Fédération des associations d’Aghroud.

Au menu de cette journée singulière inaugurée à 10 heures du matin, un programme riche et divertissant.

Après la distribution de tee-shirts et le chant de l’hymne national, les enfants ont bénéficié d’une visite guidée de la médina, d’ateliers et de jeux divers. L’après-midi, après le déjeuner offert sur place, le spectacle a débuté par des séquences de piano jouées par les jeunes et talentueuses Perla Kakon et Scilia Alaoui. Le show s’est poursuivi de plus belle avec les prestations du clown, de l’équilibriste et du magicien qui ont ravi les yeux des enfants, déclenchant fous rires et cris d’exclamation. Pour clore la journée en douceur, bonbons, gâteaux et cadeaux ont été offerts aux 250 petits bénéficiaires.

Comme énoncé précédemment, cette manifestation socio-culturelle, organisée par l’Association des Commerçants de Kasbat Souss et parrainée par la famille Elbaz, était un hommage à feue Rosine Elbaz, épouse de Victor Elbaz : « Ma mère aimait faire le bien autour d’elle, son plus grand bonheur était de donner ou redonner le sourire aux enfants. Elle aurait adoré être là. De là où elle se trouve, je suis certaine que l’écho des rires de joie de tous ces petits anges lui est parvenu. », confie la fille de la regrettée Rosine Elbaz.

« Rosine Elbaz était une philantrope discrète, une femme admirable de bonté, d’humilité et de gentillesse. Cet évènement correspond parfaitement à ce qu’était sa philosophie de vie, à savoir semer des instants de bonheur autour de soi, en donnant de soi-même, du mieux que l’on peut, à ceux qui en ont le plus besoin. Finalement, les enfants vous le rendent au quintuple ! Nous espérons sincèrement étendre cet évènement à travers tout le Maroc, au-delà d’Agadir et Essaouira. Nous y parviendrons, car ce ne sont pas les sponsors et les mécènes patriotes qui manquent dans notre cher pays », conclut Georges Brami, ami de la famille Elbaz et de l’association Tout pour les enfants.