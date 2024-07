Les gardiens de voitures sèment l’anarchie à Marrakech

Mohamed El Ghoussi, avocat et président de l’Association marocaine de protection des deniers publics, a appelé la maire de Marrakech, Fatima-Zahra El Mansouri, d’intervenir pour mettre fin aux abus des gardiens de voitures.

Sur sa page Facebook, El Ghoussi a indiqué que les habitants de Marrakech subissent l’escroquerie et la cupidité des «gilets jaunes», appelant El Mansouri à déclarer la gratuité des parkings pour les voitures et les motos afin de mettre fin à l’anarchie qui règne.

A noter que ce phénomène incivique prend davantage d’ampleur pendant la saison estivale, dont profitent ces gardiens pour imposer aux citoyens leur diktat en les escroquant de sommes exorbitantes, sans référence juridique ni contrats légaux.

Les plaintes ont été déposées par les citoyens à l’encontre de ces actes malhonnêtes, inciviques et hostiles des «gilets jaunes», partout au Maroc, mais plus particulièrement dans les grandes villes touristiques du Royaume, telles qu’Agadir, Marrakech et Tanger.

H.M.