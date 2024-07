RAM: victime d’un arrêt cardio-respiratoire, un bébé réanimé en plein vol

Le drame a été évité de justesse récemment lors d’un vol de la RAM, reliant Agadir à Casablanca. Un bébé de 18 mois, victime d’un arrêt cardio-respiratoire, a été sauvé in extrémis grâce à l’intervention de l’équipage.

Le bébé, souffrant de fièvre avant l’embarquement, a perdu connaissance et ne respirait plus. Affolée, sa mère a immédiatement alerté l’hôtesse de l’air qui a réalisé un massage cardiaque au nourrisson. Le cœur du bébé s’est ainsi remis à battre, au grand soulagement de sa mère. De son côté, le chef de cabine a administré de l’oxygène au bébé et lui a appliqué des compresses froides afin de faire baisser sa température.

Après l’atterrissage à Casablanca, le commandant de bord a prévenu le SAMU pour que le bébé reçoive les soins appropriés.

Heureusement, l’intervention de l’équipage a été rapide, efficace et décisive. Le personnel naviguant commercial (PNC) reçoit, en effet, une formation en premiers secours, en lutte contre les incendies et en gestion des situations d’urgence, ce qui lui permet d’intervenir efficacement.

H.M.