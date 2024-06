Décès de la Princesse Lalla Latifa : Abdelilah Benkirane présente ses condoléances au Roi

L’ancien Chef du gouvernement et Secrétaire général du Parti Justice et Développement (PJD), Abdelilah Benkirane, a présenté, ce samedi 29 juin, ses condoléances au Roi Mohammed VI après l’annonce du décès de la mère du Souverain, la Princesse Lalla Latifa.

«A la suite du décès de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Latifa, que Dieu lui accorde Son pardon et Sa miséricorde, le Secrétaire Général du Parti Justice et Développement, au nom de lui-même et de tous les membres du parti, adresse ses plus sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu le protège et prolonge sa vie, ainsi qu’à tous les membres de la famille royale», peut-on lire sur un message de condoléances sur le site officiel du PJD.

«Nous prions Allah le Très-Haut d’octroyer à Sa Majesté et aux membres de sa noble famille la patience et le réconfort, de préserver sa santé et son bien-être, et de bénir son long règne. Que Sa Majesté la défunte soit enveloppée de Sa vaste miséricorde et de Son pardon, et qu’Elle l’accueille dans Ses jardins éternels. À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons», note Abdalilah Benkirane.