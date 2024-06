Fès: trois conventions pour le développement du commerce signées

Trois conventions de partenariat visant le développement du secteur du commerce ont été signées à l’occasion de la Journée nationale du Commerçant organisée, vendredi à Fès, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Les deux premières conventions portant sur l’accompagnement du commerce de proximité, ont été signées entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Groupe Al Barid Bank, la Société Marocaine de Distribution et de Transport des Marchandises et des Messageries et les enseignes ATACADAO et MARJANE Holding.

Ces conventions visent le renforcement de la compétitivité et de l’agilité des commerces de proximité par le biais d’un accompagnement intégré des commerçants à travers l’amélioration de leur accès aux centrales d’achat des enseignes pour bénéficier de leur pouvoir de négociation et de leur expertise, le financement en facilité de caisse, l’inclusion financière, la digitalisation de l’approvisionnement et la structuration de la livraison.

En ce qui concerne la troisième convention, qui concerne le financement des commerçants, elle a pour objectif principal le développement d’une offre bancaire destinée aux commerçants, afin de leur fournir des services de financement et des solutions de paiement numériques efficaces et simples d’utilisation qui répondent à leurs besoins.

L’accord a été signé entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services, le syndicat national des Commerçants et Professionnels, l’Union Générale des Entreprises et Professions, l’Espace Marocain des Professionnels et le Groupe Al Barid Bank.

Le président du directoire d’Al Barid Bank, Al Amine Nejjar a souligné, lors de cette rencontre, l’importance de ces conventions qui visent à répondre aux besoins des commerçants en facilitant leur accès aux services bancaires et de l’E-payement et aux financements pour réaliser leurs projets et développer leur compétitivité, rappelant le rôle central joué par le commerçant marocain au fil des siècles dans l’histoire du Maroc.

La signature de ces conventions s’inscrit dans le cadre de la large mission d’Al Barid Bank s’agissant de l’inclusion financière de l’ensemble des Marocains, a-t-il dit, énumérant les actions engagées par cette institution pour répondre aux exigences des catégories ciblées.

Organisée, en partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région de Fès-Meknès, cette journée s’est déroulée en présence du wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber, du président du Conseil de la région, Abdelouahed El Ansari, de gouverneurs ainsi que des représentants des associations professionnelles de commerçants, des départements ministériels, des institutions publiques, et des experts et des opérateurs privés du commerce et de la distribution.