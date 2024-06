EHTC: les nuitées en hausse au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le volume des nuitées réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) s’est renforcé de 6,8% à plus de 7,8 millions de nuitées à fin avril 2024, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

Cette performance, attribuable notamment à la hausse significative des nuitées (+17,2%) enregistrée en avril dernier, est en lien avec l’augmentation des nuitées des non-résidents de 11%, explique la DEPF qui vient de publier sa note de conjoncture de juin 2024.

Parallèlement, la direction rappelle que le secteur du tourisme a entamé la période estivale 2024 avec un chiffre record des arrivées de touristes, pour le seul mois de mai. En effet, 1,3 million d’arrivées ont été enregistrées, en croissance de 18,2% par rapport à mai 2023.

Cette performance revient majoritairement à la croissance du nombre des arrivées de touristes étrangers de 21,8% et qui représentent 57,6% du nombre total des arrivées. Les arrivées des Marocains résidant à l’étranger (MRE) se sont, en outre, renforcées de 13,7% en mai 2024.

Au terme des cinq premiers mois de cette année, la destination « Maroc » a enregistré un record de plus de 5,9 millions d’arrivées touristiques, en augmentation de 15% comparativement à la même période en 2023.

Le nombre des arrivées de touristes étrangers qui représentent 56,4% de la totalité des arrivées s’est apprécié de 16,8% à fin mai dernier, alors que celui des MRE a affiché une hausse de 12,7%.

