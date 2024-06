Le Bayern Munich s’offre un défenseur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur international japonais Hiroki Ito a rejoint le Bayern Munich, a indiqué jeudi le club allemand.

Ito a signé un contrat allant jusqu’à l’été 2028, a souligné le Bayern.

Le transfert du défenseur de 25 ans est estimé à 30 millions d’euros, selon la presse allemande.

Arrivé à Stuttgart à l’été 2021 en prêt avec option d’achat, Hiroki Ito a formé l’ossature de la défense centrale du club souabe cette saison, aux côtés de l’international allemand Waldemar Anton, terminant à la deuxième place du classement en Bundesliga, derrière le Bayer Leverkusen.

« C’est un immense honneur pour moi, de pouvoir jouer avec l’un des plus grands clubs au monde. J’ai toujours tout donné pour le VfB Stuttgart et je suis reconnaissant. Désormais je me réjouis des nouveaux défis qui m’attendent à Munich », a affirmé Ito, cité dans le communiqué du Bayern.

S.L.