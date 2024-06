Décès de cinq pèlerins marocains: ce que l’on sait

Cinq pèlerins marocains sont décédés pendant la saison du Hajj 2024. Dans une déclaration à la presse saoudienne, Abdelilah Daddas, le consul général du Maroc à Djeddah, a indiqué que la cause du décès semble naturelle, précisant que les cinq défunts souffraient de maladies chroniques.

Le diplomate souligne également que leurs dépouilles peuvent être rapatriées ou inhumées en Arabie Saoudite. «Toutefois, 99% des familles choisissent d’enterrer leurs proches dans les lieux saints», a précisé Daddas.

Rappelons que la délégation officielle marocaine du Hajj, conduite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a effectué, mercredi soir, une tournée dans certains établissements où résident les pèlerins marocains à la Mecque, afin de s’enquérir de près de leur situation et des conditions de leur hébergement.

La délégation officielle, qui a pris connaissance des conditions de séjour des pèlerins marocains dans les Lieux Saints, s’est félicitée de la satisfaction générale des pèlerins en termes d’hébergement et de services fournis en matière d’encadrement, de soins, d’orientation et de transport, outre la proximité des lieux de leur résidence d’Al-Haram Al-Makki.

Nombre de pèlerins marocains ont, à cette occasion, fait part à la délégation officielle de leur satisfaction des conditions d’hébergement et des services qui leur sont offerts de la part des encadrants religieux et du staff médical, composé de médecins et d’infirmiers.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur gratitude aux autorités marocaines et saoudiennes pour les facilités mises à leur disposition afin d’accomplir ce rite religieux dans les meilleures conditions.

H.M.