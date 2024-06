Hajj 1445: de retour au Maroc, des pèlerins s’expriment (VIDEO)

Après la fin du Hajj, d’autres pèlerins marocains ont atterri mercredi à l’aéroport Ibn Battouta de Tanger.

Au micro de Le Site info, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur bonheur après avoir accompli le pèlerinage bien que les rites soient difficiles. «Le Hajj cette année était épuisant à cause de la hausse des températures. C’était encore plus compliqué pour les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques», a confié un pèlerin.

Une mère de famille a indiqué, de son côté, que les personnes âgées doivent êtres accompagnées par leurs enfants pour accomplir le Hajj. «Elles ont du mal à communiquer sur place et à utiliser les transports», a-t-elle déploré.

H.M.