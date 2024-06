Bac 2024: le moment où les enveloppes ont été ouvertes dans un lycée à Marrakech (VIDEO)

Les centres d’examen ont ouvert leurs portes ce lundi matin une heure avant le début des épreuves du baccalauréat. Selon une source de Le Site info, les centres d’examen ont été soumis cette année à des procédures strictes, soulignant que les responsables tenaient à contrôler les étudiants dès leur arrivée aux établissements scolaires.

L’ouverture des enveloppes, contenant les sujets des épreuves, s’est déroulée dans de bonnes conditions dans l’ensemble des établissements, à l’instar du lycée Abi Al Abbas Sebti, à Marrakech.

Pour rappel, plus de 493.000 candidats passeront l’examen national du Baccalauréat au titre de l’actuelle année scolaire, avait indiqué, à la Chambre des représentants, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Les candidats scolarisés sont au nombre de 373.087 dont 87% sont dans le secteur public et 54% sont des filles, a indiqué le ministre qui répondait à des questions orales, ajoutant que ces candidats sont répartis entre les branches scientifiques et techniques à hauteur de 73% et les branches littéraires à hauteur de 26%, tandis que 55% d’entre eux sont inscrits dans les filières internationales.

H.M.