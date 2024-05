Sport en entreprise: une étude nationale est en cours d’élaboration (VIDEO)

Le sport en entreprise. C’est cette problématique qui a réuni un parterre d’experts du Cercle des ÉCO. Autour de Moulay Ahmed Belghiti, rédacteur en chef des Inspirations ÉCO, étaient présents : Samya Elkyas, directrice marketing et développement chez Sofac Crédit & Leasing, Youssef Boujlid, président de la commission sport en entreprise au sein de la Fédération marocaine des professionnels du sport, Tarik Slaoui, membre de la commission RSE et diversité de la CGEM, Mourad Benhammacht, directeur du capital humain chez Sothema, et Dominique Dumoulin, directeur des ressources humaines de Renault Group. Le thème de leur rencontre : «Le sport en entreprise, un levier gagnant de la stratégie RH». Dans cet extrait, Youssef Boujlid assure qu’une étude est en préparation.