Tanger: le budget alloué par la commune pour l’expansion de l’aéroport Ibn Batouta

Par LeSiteinfo avec MAP

La commune de Tanger a alloué près de 13 millions de dirhams (MDH) en guise de contribution au projet de développement et d’expansion de l’aéroport international Ibn Batouta.

En vertu de la convention multipartite, adoptée lors de la session ordinaire de mai courant de son conseil, la commune de Tanger prendra en charge la réalisation des infrastructures routières et de connexion multimodale nécessaires pour relier l’aéroport aux différents centres d’importance à Tanger, indique un communiqué de l’instance élue.

Ce projet, prévu sur une période de 48 mois, implique un investissement total dépassant les 2,28 milliards de dirhams (MMDH), et sera financé et réalisé par divers acteurs et partenaires institutionnels.

Le projet, qui devra être réalisé sur une superficie de près de 199 hectares, comprend la construction des infrastructures de base telles qu’une aire de garage pour avions et des voies de circulation sur une superficie d’environ 160.000 m², ainsi que l’extension et la construction d’une clôture d’aéroport sur une longueur de 6 km.





En outre, une salle d’embarquement est également prévue, d’une superficie de près 55 .000 m², ainsi qu’une nouvelle tour de contrôle avec les équipements associés, en plus de la mise en place d’une nouvelle route menant à l’aéroport et d’un parking pouvant accueillir jusqu’à 1.400 véhicules.

Il est à noter que le projet de développement et d’expansion de l’aéroport Ibn Batouta, vise à contribuer au développement touristique et économique de la ville du Détroit.

Il aspire également à augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport de 1,2 million à 4,4 millions de passagers par an, afin de répondre au flux de voyageurs prévus d’ici 2050, conformément aux normes établies par l’Association du transport aérien international, tout en garantissant le respect des normes de sécurité et de sûreté en vigueur.

S.L.