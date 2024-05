Kaline, partenaire du Caftan Week 2024 

Kaline, la gamme dermo-cosmétique plébiscitée par les professionnels de la santé de la peau, a annoncé son partenariat de Caftan Week 2024.

Le prestigieux événement fait son retour pour la 24ème édition placée sous la thématique « Maroc, Terre de Caftan », pour un vibrant hommage au patrimoine culturel et vestimentaire marocain, du 9 au 12 mai 2024 à Marrakech.

Sponsor de cette semaine de célébration, Kaline réserve de nombreux rendez-vous et occasions d’explorer sa large palette de soins aux divers participants de ce rendez-vous désormais incontournable de jeunes talents, créateurs, artisans et personnalités du monde de la culture et de la mode.

Conçus en collaboration avec des experts scientifiques et des dermatologues de renom, les gammes de soins Kaline s’appuient sur des actifs clés testés dermatologiquement pour offrir des solutions performantes et éprouvées aux préoccupations des peaux de tout âge et de toute nature.





Fruit de son engagement auprès de ses usagers et des professionnels de la santé de la peau depuis plus de dix-huit années, Kaline se décline aujourd’hui en une gamme complète de soins allant de la protection solaire aux formules nourrissantes et anti-âge aux sérums et préparations d’actifs reconnus dans le cadre de traitements dépigmentant ou de routines quotidiennes pour les imperfections et sujets atopiques.

Cet effort constant de développement de la satisfaction des usagers et partenaires de Kaline au plus près de leurs attentes s’étend désormais au-delà de l’écosystème de la dermo-cosmétique pour s’engager résolument auprès des jeunes designers sélectionnés pour cette semaine de festivités.

L’engagement de Kaline auprès de Caftan Week 2024 s’illustre ainsi par la remise du Prix Kaline au Jeune Talent venant récompenser le lauréat du défilé des Jeunes créateurs le 10 mai 2024, et qui viendra couronner plusieurs semaines de préparatifs et de compétition entre les designers brillants et promis à un avenir radieux.

Rendez-vous dès ce 9 mai 2024!