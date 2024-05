Des nominations à des fonctions supérieures approuvées par le Conseil de gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère du de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Adil Ghmart a été nommé secrétaire général, alors qu’au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Lamfaddel Douhad a été nommé directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de la région Casablanca-Settat, a fait savoir le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohamed Moubtassim et Mohamed Nabil Srifi ont été nommés respectivement doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mahraz -Fès et directeur de l’École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) de Kénitra, a ajouté Baitas.

S.L