Le Lycée Français Alphonse Daudet déménage vers un nouveau campus à Casa Anfa (VIDEO)

Le Lycée Français International Alphonse Daudet (LFIAD), établissement de renom depuis son ouverture en septembre 2017, annonce avec enthousiasme son prochain déménagement au cœur du centre urbain de Casa Anfa. Ce changement de site à la rentrée 2024, reflète l’engagement continu de l’école envers l’excellence éducative et son désir de fournir un cadre d’apprentissage plurilingue encore plus performant et inspirant à ses élèves.

Le nouveau campus de Casa Anfa propose un environnement d’exception. Conçu pour stimuler l’apprentissage et le bien-être des élèves, le campus intégrera des infrastructures modernes et sécurisées. Parmi les installations prévues, on compte des salles de classe équipées des dernières technologies, des laboratoires scientifiques de pointe, des espaces artistiques et culturels, ainsi qu’une grande bibliothèque. Les installations sportives comprennent des terrains de sport polyvalents, une piscine olympique, favorisant le développement physique et le bien-être des élèves.

Le LFIAD fait partie du réseau de la Mission Laïque Française (MLF) et de l’Office Scolaire et Universitaire International (Osui), deux acteurs majeurs dans le domaine de l’éducation internationale. Ces deux organismes, qui sont reconnus pour leur expertise et leur dévouement à la promotion de l’éducation française à l’étranger, gèrent 109 écoles dans 39 pays, contribuant à la formation d’élèves prêts à relever les défis d’un monde globalisé.





Depuis son inauguration, le LFIAD s’est distingué par ses spécificités pédagogiques. L’école met un point d’honneur à offrir un enseignement basé sur l’excellence académique française tout en intégrant des méthodes pédagogiques innovantes et inclusives. L’approche éducative de l’établissement vise non seulement à promouvoir l’excellence scolaire mais également à développer chez les élèves des compétences telles que l’autonomie, la créativité et l’esprit critique, essentielles pour leur réussite future.