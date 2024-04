ALTEN Maroc : une alliance stratégique pour dynamiser l’ingénierie et la croissance des talents

ALTEN Maroc, leader dans le domaine de l’ingénierie et du conseil en technologies, prône une stratégie de développement des relations école-entreprise (stratégie R2E) comme un levier fondamental pour le développement des talents et de la croissance économique du pays.

Cette initiative vise à renforcer les liens entre les institutions académiques et le monde professionnel, créant ainsi un écosystème dynamique où l’enseignement théorique se combine harmonieusement avec l’expérience de l’entreprise. La stratégie de relations école-entreprise d’ALTEN Maroc repose sur plusieurs piliers fondamentaux.



Une synergie avec l’enseignement supérieur

En premier lieu, la collaboration étroite avec les établissements d’enseignement supérieur partenaires permet aux institutions académiques de cerner les exigences du marché et d’adapter les programmes de formation en conséquence.

Ainsi, des séances de travail sont organisées avec l’ENSAM Tétouan, la FST Fès, l’ENSAM Rabat, l’ENSAM Meknès, l’Université internationale de Rabat et L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès. Cette démarche proactive garantit aux étudiants l’acquisition des compétences requises pour réussir dans le monde professionnel dès leur sortie de l’université.





ALTEN Maroc considère que cette collaboration favorise l’innovation pour les deux parties. En partageant des ressources, des connaissances et des idées, ALTEN Maroc et ses partenaires académiques collaborent sur des initiatives technologiques et des programmes de développement qui stimulent ainsi la création et l’adoption de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de travail.



Des opportunités offrant une valeur ajoutée significative

Ensuite, ALTEN Maroc offre une multitude d’opportunités aux étudiants, allant des stages de fin d’année et des projets de fin d’études aux programmes de formation en alternance. En 2024, l’entreprise a offert plus de 500 opportunités de stages de fin d’études et a lancé un programme de formation bénéficiant à 70 alternants en ingénierie ferroviaire, mécanique, ingénierie et en systèmes embarqués.

Ces initiatives permettent aux jeunes talents de mettre en pratique leurs connaissances académiques dans un environnement professionnel stimulant, tout en développant des compétences essentielles telles que le travail d’équipe, la résolution de problèmes, la gestion du temps et la communication. Notons qu’en 2023 plus de 74% des stagiaires ont été recrutés à l’issue de leur stage.



Un échange d’expertise

Par ailleurs, chaque année, des conférences, des ateliers et des séminaires sont organisés dans le cadre de son programme ALTEN Bridge pour permettre aux étudiants et aux enseignants de rester informés des dernières avancées technologiques et des tendances du marché. En 2024 plus de 20 séminaires et ateliers ont été organisés dans plus de 12 écoles et 7 villes.

ALTEN Maroc valorise également l’expertise du monde académique en assurant le développement des compétences de ses collaborateurs à travers des formations continues. Ces initiatives revêtent une importance capitale dans la fidélisation des équipes et le maintien de sa position concurrentielle sur le marché. En investissant dans de tels programmes, ALTEN Maroc consolide son leadership dans le secteur de l’ingénierie au Maroc et renforce sa réputation en tant qu’employeur de choix pour les jeunes talents.

Enfin, ces initiatives contribuent également au développement économique du Maroc en favorisant l’employabilité des jeunes diplômés et en répondant aux besoins croissants du secteur de l’ingénierie et des technologies de l’information.

Kenza Aziouzi / Les Inspirations ÉCO