Alten Maroc, un cas d’école (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a récemment organisé une table ronde sur le thème de la «Marque employeur à l’ère de l’IA». Y ont participé : Hajar Bououd, directrice des Ressources humaines et Communication chez ALTEN Maroc ; Mohammed Benouarrek, DRH et expert international en Ressources humaines et Conduite du changement ; Alexandra Montant, directrice générale adjointe chez ReKrute – Make me better ; Youssef El Hammal, directeur de publication chez DRH.ma ; et Karim Idrissi Kaitouni, directeur chez Best Place To Work. Le débat était animé par Meriem Allam, directrice de publication des Inspirations ÉCO.

Dans cet extrait, Hajar Bououd explique que les ingénieurs ont changé et que l’entreprise doit impérativement s’adapter à leurs attentes. « Ils ont besoin de transparence », note Youssef El Hammal. « La marque employeur n’est pas un budget marketing. Il faut que ce soit bien ancré dans la culture de l’entreprise ». « Il faut combattre la fuite des cerveaux pour les garder au Maroc », note pour sa part Mohammed Benouarrek, « c’est ce qui fait d’Alten un cas d’école ».